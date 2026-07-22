Inter, Bisseck: “Anche quando non vinciamo siamo i più forti. Nazionale tedesca? Ci spero sempre”

22/07/2026 | 12:13:29

Yann Bisseck, atteso alla quarta stagione in nerazzurro, si è concesso a diversi media presenti nel ritiro dell’Inter in Germania.

Ecco gli estratti più importanti delle sue dichiarazioni: “Lo stato d’animo è sempre lo stesso. quando inizia la stagione siamo tutti carichi. Penso che a nessuno piaccia questa preparazione: stiamo lavorando tanto, duramente, a lungo, due volte al giorno. Per me non è il massimo ma è importante farlo. Penso che stiamo lavorando molto bene. Vediamo cosa succederà in stagione”.

Sulla prossima stagione: “Voglio solo giocare, avere la fiducia del mister e mettere tutto quello che ho in campo. Mostrare le mie qualità. Penso di essere sulla strada giusta, è il mio quarto anno. Voglio giocare come l’anno scorso, essere titolare, essere un giocatore importante. C’è tanto lavoro da fare ma penso che la strada sia quella giusta”.

Sulla forza dell’Inter e le antagoniste: “Penso sempre che noi siamo i più forti. Lo penso anche quando non vinciamo, il calcio a volte è strano. Ma ci sono tante squadre importanti in Serie A. Non solo il Napoli. Se restiamo concentrati su noi stessi e allora non importa cosa fanno gli altri. Se mettiamo le nostre qualità in campo abbiamo una grande chance di vincere un altro scudetto”.

Sul sogno Nazionale tedesca: “Normale, se giochi per un club così grosso normalmente sei un giocatore che va in Nazionale. Ma il calcio è strano. Io voglio solo giocare e aiutare l’Inter, quello che succederà succederà. Sono molto tranquillo come sempre ma spero naturalmente di andare in Nazionale”.

Sulla voglia di diventare leader: “Sono al quarto anno, non sono più nuovo e devo fare qualcosa per i giovani. Devo diventare un leader anche come difensore ed è uno step importante: devo essere un esempio dentro e fuori dal campo e dovete chiedere ai giovani quello che sto facendo, se sto facendo bene. Credo di farlo ma c’è sempre da migliorare come dico sempre”.

Su Chivu: “Chivu è come lo vedete. Lui è molto carico, più carico dei giocatori. Ma è necessario, ci dà tanta energia, quando senti il mister dai qualcosa in più. Lui sta facendo bene, poi vedremo cosa faremo in campo perché alla fine sta a noi e non a lui.

Foto: Instagram Bisseck