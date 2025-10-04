Inter bella e straripante: Lautaro-Bonny (tre assist)-Dimarco e Barella, 4-1 alla Cremonese

04/10/2025 | 19:53:32

L’Inter non fa sconti alla Cremonese, battuta 4-1- a San Siro. Partita indirizzata già dal 6′ con il gol di Lautaro Martinez su assist di uno scatenato Bonny, che sigla il gol del raddoppio di testa al 38′ e poi serve altri due assist per Dimarco (al 55′) e Barella. Nel finale accorcia Bonazzoli, ancora in gol a San Siro, con la Cremonese che sfrutta un errore in uscita di Diouf. Tutto facile per la squadra di Chivu che domina dall’inizio alla fine e raggiunge per il momento al primo posto in classifica Roma, Napoli e Milan e supera la Juventus in attesa della sfida contro i rossoneri di domani sera.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni (61′ Carlos Augusto); Dumfries (54′ Luis Henrique), Frattesi, Barella, Mkhitaryan (75′ Diouf), Dimarco; Bonny (61′ Esposito), Lautaro (75′ Sucic). A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Zielinski, Acerbi, Calhanoglu, Bisseck, Darmian, Palacios. Allenatore: Cristian Chivu.

CREMONESE (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherinim (58′ Faye), Baschirotto, Bianchetti; Floriani M. (74′ Barbieri), Grassi, Bondo, Pezzella; Vazquez (58′ Vardy), Johnsen (46′ Vandeputte); Sanabria (59′ Bonazzoli) A disposizione: Malovec, Nava, Zerbin, Sarmiento, Payero, Lordkipanidze, Folino. Allenatore: Davide Nicola.

FOTO: X Inter