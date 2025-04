Inter-Bayern, occhio alle ammonizioni: sei diffidati per Inzaghi, cinque per Kompany

Questa sera a San Siro scenderanno in campo Inter e Bayern Monaco per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Come annunciato dai tecnici in conferenza stampa – e come prevede tutto il mondo del calcio -, sarà una gara molto dura. Ma attenzione ai diffidati. Nella rosa dell’Inter, i diffidati sono sei, ma c’è da espungere dalla lista l’olandese Denzel Dumfries, ai box per infortunio. Ne restano cinque: Pavard, Bastoni, Mkhitaryan, Barella e Lautaro. Cinque diffidati anche nelle fila del Bayern, con Gnabry e Coman che dovrebbero partire dalla panchina. Inoltre, si ricorda che tutti i cartellini gialli vengono azzerati alla fine dei quarti di finale. Le ammonizioni accumulate sino ai quarti, non vengono quindi conteggiate in semifinale”. Di conseguenza, rischierebbe la finale solo chi verrebbe espulso nel corso di una semifinale.

I diffidati dell’Inter: Pavard, Bastoni, Barella, Mkhitaryan, Dumfries (infortunato), Lautaro Martinez.

I diffidati del Bayern Monaco: Goretzka, Sané, Laimer, Gnabry, Coman.

Foto: Instagram Bayern