Inter-Bayern, arbitrerà lo sloveno Vinčić

Mercoledì sera l’Inter giocherà la partita di ritorno per il quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, ripartendo dal vantaggio di 2-1 conseguito nella sfida d’andata. La UEFA ha designato la squadra arbitrale scelta per il match, che sarà diretta dall’esperto fischietto sloveno Slavko Vincic. Ad aiutarlo in campo una squadra fatta tutta di suoi connazionali: i guardalinee sono Klancnik e Kovacic, il quarto uomo è Jug. Anche al VAR c’è uno sloveno, Borosak, mentre il suo assistente al video è un olandese, Higler.

Arbitro: Slavko Vinčić SVN

Assistenti: Tomaž Klančnik SVN e Andraž Kovačič SVN

Quarto uomo: Matej Jug SVN

Video Assistant Referee: Alen Borošak SVN

Assistente Video Assistant Referee: Dennis Higler NED

Foto: SportFair