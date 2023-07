Inter, battuto 3-0 il Lugano in amichevole

Ad Appiano Gentile, è andato in scena il classico incontro che da diverse estati apre il pre-campionato nerazzurro: l’amichevole con il Lugano. Al Suning Training Centre i primi squilli sono stati interisti: i gol di Giovanni Fabbian, Stefano Sensi e Sebastiano Esposito firmano il primo successo di questa preparazione, fissando il 3-0 contro il Lugano. Prima uscita in nerazzurro per Yann-Aurel Bisseck, schierato in difesa con De Vrij e Fontanarosa davanti a Filip Stankovic. Il centrocampo nerazzurro ha visto Stefano Sensi, Giovanni Fabbian e Henrikh Mkhitaryan, con Valentino Lazaro e Andrea Pelamatti sugli esterni. Davanti coppia argentina con Lautaro e Joaquin Correa.

Foto: sito Inter