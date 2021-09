Inter, Bastoni recuperato per la gara con il Real Madrid

Simone Inzaghi sorride. Alessandro Bastoni sembrerebbe essere recuperato per la sfida di questa sera contro il Real Madrid. Quest’ultimo, reduce da un risentimento ai flessori accusato in Nazionale, dovrebbe essere schierato insieme a De Vrij e Skriniar nella canonica difesa a tre. Bastoni ieri si è allenato in gruppo e punta a riprendere il suo posto: se non ci saranno controindicazioni dalla seduta odierna, stasera tornerà sul centrosinistra davanti a Samir Handanovic.

Foto: Twitter Inter