Inter, basta Lautaro: 1-0 a Udine e momentaneo più 6 sul Milan

17/01/2026 | 16:59:01

L’Inter passa in casa dell’Udinese, finisce ancora 1-o e questa volta firmato da Lautaro Martinez. I nerazzurri tornano momentaneamente a +6. Dominio nerazzurro nel primo tempo, il gol che sblocca la partita arriva ancora una volta sull’asse Pio Esposito-Lautaro, questa volta è il Toro ad andare in gol. Nella ripresa non cambia lo spartito della gara, eccezion fatta per i dieci minuti finale dell’Udinese che alza il baricentro, mentre Chivu mette l’elmetto con De Vrij e Acerbi in campo. Finisce 1-0.

foto x inter