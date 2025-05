Inter-Barcellona, nerazzurri arrivati a San Siro: accoglienza da brividi per la squadra

Il pullman dell’Inter è arrivato a San Siro per la grande sfida contro il Barcellona, la semifinale di ritorno di Champions League. E il calore del pubblico nerazzurro è stato davvero travolgente nell’accogliere i ragazzi di Simone Inzaghi prima dell’ingresso nella pancia di San Siro. Un fiume di tifosi ha scaldato i giocatori, accogliendoli con cori e inni, una grande carica per la squadra meneghina prima del big match. Il bus dell’Inter ha lasciato Appiano Gentile direzione San Siro. Non è invece ancora partito il bus del Barcellona.

FOTO: Instagram Inter