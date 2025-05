Inter-Barcellona, Inigo sputa ad Acerbi dopo il rigore di Calhanoglu

Finale di primo tempo incandescente a San Siro. Dopo il raddoppio nerazzurro, si accendono gli animi tra Inigo Martinez e Francesco Acerbi. Tutto perché il difensore blaugrana ha sputato in direzione di Francesco Acerbi che gli è passato vicino dopo la rete del 2-0 per andare a festeggiare insieme ai compagni. Da subito il difensore di Inzaghi ha lamentato un atteggiamento fortemente antisportivo dell’avversario, poi le immagini hanno chiarito il perché della sua reazione contro lo spagnolo. A fine primo tempo, prima che le squadre entrassero negli spogliatoi, alcuni elementi della panchina di Inzaghi sono entrati in campo per evitare ulteriori contatti tra le parti. Ma prima né l’arbitro né il Var si sono accorti di nulla.