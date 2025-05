Inter-Barcellona, designato l’arbitro Marciniak

04/05/2025 | 11:43:55

È il polacco Szymon Marciniak l’arbitro designato per la semifinale di ritorno di Champions League in programma a San Siro martedì 6 maggio alle 21, Inter-Barcellona (l’andata in Spagna è terminata 3-3). I guardalinee saranno Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, anche loro polacchi come il quarto ufficiale Pawel Raczkowski. Gli olandesi Dennis Johan Higler e Pol van Boekel saranno rispettivamente Var e Avar. Sono nove i precedenti per la squadra di Inzaghi con Marciniak: 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. L’ultimo precedente risale alla scorsa edizione della Champions League, con i nerazzurri che vennero eliminati ai rigori negli ottavi di finale dall’Atletico Madrid.

FOTO: Instragram Inter