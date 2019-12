Inter-Barça da record: incasso di 7,8 milioni di euro, è il più alto di sempre in Italia

Inter-Barcellona è da record: è arrivato il dato ufficiale dell’incasso e degli spettatori presenti stasera a San Siro per l’ultima giornata del girone Champions. Sugli spalti 71.818 persone, per un incasso da capogiro: 7.889.495 euro, il più alto di sempre in Italia.

Foto: Twitter ufficiale Champions League