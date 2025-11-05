Inter avanti 1-0 sul Kairat Almaty (Lautaro). 0-0 tra Marsiglia e Atalanta. De Ketelaere sbaglia un rigore

05/11/2025 | 21:50:10

Conclusi i primi tempi delle gare delle 21. È 0-0 tra Marsiglia e Atalanta al Velodromo. L’Atalanta spreca un calcio di rigore al 14′ con De Ketelaere. Massima punizione concessa per fallo di Rulli in uscita su Krstovic. Dal dischetto il belga sceglie l’angolo alla sinistra del portiere che intuisce e salva in corner. Al Vélodrome siamo ancora sullo 0-0. Al 35′ Krstovic si divora il vantaggio. Azione della Dea con De Ketelaere, un rimpallo favorisce l’ex Lecce che a porta quasi vuota tira alto.

L’Inter conduce 1-0 sul Kairat Almaty. Al 12′, Lautaro ed Esposito si divorano il vantaggio, andando a sbattere sulla difesa del Kairat. Assalto Inter, Zielinski s Pio Esposito sbagliano altri due gol al 17′. Al 19′ rigore per l’Inter! Slalom di Bisseck che viene atterrato da un difensore, Godinho indica il dischetto. Ma il VAR richiama il fischietto e il rigore viene revocato. Inter che poco alla volta si affievolisce nella spinta. Al 45′ la sblocca o i nerazzurri. Altra azione insistita, Lautaro più caparbio insacca la rete del vantaggio. Inter che chiude il primo tempo sull’1-0.

Foto: sito Inter