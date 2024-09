L’Inter augura una pronta guarigione a Rodri: “Tornerai più forte, campione”

Una delle prime società a mostrare vicinanza e conforto a Rodri per il suo infortunio, è stata proprio l’Inter, uscita sconfitta dalla finale di Champions del 2023 contro il City proprio per via di un gol del centrocampista spagnolo. La Beneamata ha augurato una pronta guarigione al campione d’Europa, tramite un post su X.

“Auguriamo a Rodri un veloce recupero. Tornerai più forte, campione”.

Foto: Instagram Manchester City