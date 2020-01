Inter-Atalanta show: Gosens risponde a Lautaro, poi Muriel sbaglia un rigore

Inter e Atalanta danno vita a un vero e proprio show del calcio a San Siro e la sfida si conclude sull’1-1. Al 4′ Lautaro Martinez va a segno concretizzando l’ottimo assist in verticale di Lukaku. Il ritmo della partita è alto e piacevole, Duvan Zapata è in affanno e Gasperini inserisce Malinovsky e Muriel. La Dea si accende nuovamente al 75′ e pareggia con Gosens, abile a trovare la zampata vincente dopo un cross di Ilicic sporcato. Al minuto 88′ Bastoni ostacola in area Malinovsky e per Rocchi è calcio di rigore: dal dischetto va Muriel, ma Handanovic respinge in angolo e salva l’Inter. Conte frena e sale a quota 46, al primo posto in attesa di Roma-Juve. L’Atalanta consolida il quinto posto con 35 punti.

Sabato 11 gennaio

15:00 Cagliari-Milan 0-2 (Leao, Ibrahimovic)

18:00 Lazio-Napoli 1-0 (Immobile)

20:45 Inter-Atalanta 1-1 (Martinez – Gosens)

Domenica 12 gennaio

12:30 Udinese-Sassuolo

15:00 Fiorentina-Spal

15:00 Sampdoria-Brescia

15:00 Torino-Bologna

18:00 Verona-Genoa

20:45 Roma-Juventus

Lunedì 13 gennaio

20:45 Parma-Lecce

CLASSIFICA: Inter, Juventus 45; Lazio* 42; Roma 35; Atalanta 34; Cagliari 29; Parma, Milan 25; Napoli, Torino 24; Bologna 23; Verona* 22; Udinese 21; Sassuolo 19; Fiorentina 18; Sampdoria 16; Lecce 15; Brescia, Genoa 14; Spal 12.

*Una partita in meno

Foto: Serie A Twitter