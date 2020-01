Inter-Atalanta, le ultimissime sulle probabili formazioni

La 19a giornata della Serie A ci offre tantissimi big match. Uno di questi è certamente Inter-Atalanta in programma domani alle ore 18 allo stadio San Siro. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Conte deve fare i conti con le assenze di D’Ambrosio, Skriniar e Barella; tra i pali capitan Handanovic, in difesa torna Godin al fianco di De Vrij e Bastoni. A centrocampo Sensi, Brozovic e Gagliardini (favorito su Vecino). Sulle corsie laterali confermati Candreva e Biraghi, in attacco gli intoccabili Lukaku e Lautaro Martinez. Gasperini si affida al solito Gollini in porta, poi Toloi, Palomino e Djimsiti andranno a comporre il pacchetto arretrato. De Roon e Freuler in mediana, con Castagne e Gosens sugli esterni. In avanti, Ilicic e Gomez a supporto di Muriel, con Zapata che dovrebbe partire dalla panchina.

INTER-ATALANTE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel. All. Gasperini

Foto: Twitter ufficiale Inter