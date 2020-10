Inter, Ashley Young negativo al tampone

Buone notizie per Antonio Conte e per l’Inter, fra le squadre più colpite delle ultime settimane a causa del Coronavirus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ashley Young è tornato ad allenarsi individualmente dopo essersi negativizzato.

Nuove energie per i nerazzurri, dunque, sulle fasce. Difficlmente l’inglese farà parte della gara contro il Genoa, più probabile una sua convocazione nell’impegno di Champions League in Ucraina con lo Shakhtar.

Foto: Twitter Inter