Inter, arriva l’Udinese: per Chivu fu la prima sconfitta con i nerazzurri in Serie A

14/09/2026 | 14:00:10

Chivu ritrova l’Udinese e non è un avversario qualunque per il tecnico dell’Inter. Proprio contro i friulani arrivò la prima sconfitta in Serie A da allenatore dell’Inter, alla seconda giornata dello scorso campionato, che si è poi concluso con il trionfo del club meneghino. Sono 106 i precedenti in Serie A tra Inter e Udinese, con un bilancio di 56 vittorie nerazzurre contro le 23 dei friulani, mentre 27 sono le sfide sono terminate in parità. Il bilancio delle partite più recenti sorride in maniera particolare all’Inter, che ha vinto 18 delle ultime 23 sfide contro l’Udinese in Serie A (2N, 3P).

foto x inter