Inter, apertura Solskjaer: “Con l’offerta giusta Sanchez può partire”

Il Manchester United è stato sconfitto oggi a casa propria dal Crystal Palace e, a fine gara, il tecnico Ole Solskjaer ha parlato tra le altre cose anche della questione riguardante Alexis Sanchez, obiettivo tutt’altro che celato dell’Inter di Antonio Conte. Queste le sue parole: “Sanchez è un giocatore di qualità e noi non abbiamo tante opzioni per l’attacco. Ma se arriverà una buona offerta, allora forse andrà via. Devo dire però che si sta allenando bene, vedremo cosa accadrà“.

Foto: Evening Standard