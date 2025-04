Ansia in casa Inter per le condizioni di Alessandro Bastoni in vista del Bayern Monaco. Il difensore ha lasciato il campo durante l’intervallo della sfida contro il Parma: al suo posto è entrato Carlos Augusto. Come si è visto durante la diretta della partita, il difensore era seduto in panchina con un vistoso impacco di ghiaccio sopra il ginocchio.

Foto: Instagram Bastoni