Antonio Conte, tecnico dell’Inter, non andrà a parlare in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. L’appuntamento era fissato per martedì 11 maggio alle ore 14, ma la società ha deciso di annullare l’incontro, probabilmente per evitare le domande sulle questioni societarie ed il faccia a faccia che Zhang ha avuto con la squadra, in cui ha chiesto la rinuncia a due mensilità.