Inter, ancora problemi per Correa. Entra Taremi

Ancora problemi fisici per l’attaccante dell’Inter, Joaquin Correa. L’attaccante argentino, a pochi minuti dall’intervallo, si è fermato per un problema muscolare, da valutare. Il giocatore ha stretto i denti fino al fischio finale, ed è stato sostituito all’intervallo da Taremi. Ennesima grana per l’attaccante.

Foto: sito Inter