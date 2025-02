Inter, ammonito Asllani: era diffidato. Salterà la semifinale di andata di Coppa Italia

L’Inter vola in semifinale grazie alla perla di Arnautovic e il rigore di Calhanoglu. Ma Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Kristjan Asllani nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Il centrocampista nerazzurro era diffidato e ha rimediato un cartellino giallo nella prima frazione di gioco per un’entrata in ritardo su Mattia Zaccagni. Dunque, salterà l’andata contro la vincente dell’ultimo quarto di finale tra Juventus ed Empoli.

Foto: Instagram Inter