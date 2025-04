Non solo Mkhitaryan, arriva un’altra brutta notizia per Simone Inzaghi nella sfida contro il Bologna. All’ora di gioca Ndoye salta Bastoni che non può far altro che atterrarlo, rimediando un cartellino giallo. Un ammonizione pesante: il difensore era diffidato e, dunque, salterà la Roma.

Foto: Instagram Inter