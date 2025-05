Inter, allenamento a parte per Lautaro e Frattesi

20/05/2025 | 16:00:53

Dopo l’amarezza del pareggio per 2-2 contro la Lazio, l’Inter è tornata ad allenarsi in vista della sfida contro il Como. E arrivano novità da Appiano Gentile sulle condizioni di Davide Frattesi e Lautaro Martinez. Il centrocampista e l’attaccante, infatti, si sono allenati ancora a parte. Da capire se riusciranno a recuperare in vista della sfida cruciale di venerdì sera.

Foto: Instagram Lautaro