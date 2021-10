Inter alla ricerca di un altro record, il Sassuolo è avvisato

Questa sera a Reggio Emilia andrà in scena Sassuolo-Inter, una partita che negli ultimi anni ha regalato tante emozioni ma anche tanti gol. Proprio per quanto riguarda la fase realizzativa la squadra di Inzaghi arriva da una striscia di 11 partite di fila in campionato con più di una rete messa a segno, eguagliando contro l’Atalanta il record del 1943. Questo però potrebbe non essere l’ultimo, infatti se i nerazzurri dovessero segnare ancora più di un gol questa sera contro il Sassuolo, sarebbe record assoluto nella storia del club nerazzurro.

FOTO: Twitter Inter