Inter, al via l’era Inzaghi: mercoledì la conferenza stampa. Giovedì il raduno

L’Inter è pronta a ripartire: mercoledì 7 luglio, alle ore 13, allo stadio Stadio San Siro è in programma la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione sportiva durante la quale il CEO Sport Giuseppe Marotta e l’allenatore Simone Inzaghi incontreranno i giornalisti. A un mese e mezzo dalla conquista dello Scudetto ad Appiano Gentile i giocatori, da giovedì, torneranno ad allenarsi con una nuova guida tecnica. All’appello mancheranno tanti calciatori, in molti arriveranno in giustificato ritardo a causa degli impegni con le rispettive Nazionali.

FOTO: Twitter Inter