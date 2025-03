Inter ai quarti di Champions. Battuto il Feyenoord 2-1. Sfiderà il Bayern Monaco

L’Inter si qualifica ai quarti di finale di Champions League. Dopo la vittoria per 2-0 a Rotterdam, arriva il successo anche a San Siro per 2-1 contro il Feyenoord.

Inter che perde De Vrij nel riscaldamento al suo posto c’è Acerbi. Parte forte la compagine di Inzaghi che cinge di assedio il Feyenoord. All’8′ Thuram con un destro a giro trova il vantaggio nerazzurro che rende ancora più ampio il vantaggio dopo il 2-0 della gara di andata.

Inter che gestisce, sembra in assoluto controllo, anzi, va vicino anche al 2-0. Ma al 39′, Calhanoglu commette fallo su Moder in area di rigore. Dopo un controllo al VAR, il rigore viene assegnato. Dagli 11 metri va proprio Moder contro Sommer che batte Sommer. Solo il secondo gol subito in questa Champions dai nerazzurri.

L’Inter torna in campo decisa a non correre rischi. Thuram al 49′ manda un segnale agli olandesi, conclusione fortissima, ma alta. Due minuti dopo, l’Inter guadagna un calcio di rigore. Taremi con astuzia si guadagna il tiro da 11 metri. Calhanoglu non sbaglia. Inter di nuovo avanti sul 2-1 e in controllo. Inter che pensa già alle prossime gare. Entra Asllani per Calhanoglu. L’albanese, diffidato, dopo un minuto si fa ammonire e salta la prossima gara. Inter che riceve un altro rigore, dubbio. Stavolta il VAR lo cancella e viene ammonito Thuram per simulazione.

Al 70′, Thuram colpisce una traversa clamorosa che avrebbe archiviato la sfida. Inzaghi fa esordire anche due ragazzi della Primavera, Cocchi e Berenbruch. Gestione totale dei nerazzurri che vincono 2-1 e si qualificano per i quarti di Champions League. Ad attenderli c’è il Bayern Monaco che ha demolito il Bayer Leverkusen (5-0 tra andata e ritorno).

Foto: sito Inter