Inter, affaticamento muscolare per Lautaro Martinez: è in dubbio per il Lecce

Arriva una brutta notizia per l’Inter e per Simone Inzaghi in vista del Lecce: affaticamento muscolare per Lautaro Martinez L’ultima valutazione di Inzaghi sarà fatta nella giornata di sabato 24 agosto, ma difficilmente verrà rischiato contro il Lecce.

Foto: Instagram Inter