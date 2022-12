Inter, addio ai Boys San: nasce Curva Nord Milano 1969

Da oggi i apre un nuovo capitolo per la Curva Nord dell’Inter. I membri della tifoseria Ultras dei neroazzurri hanno annunciato lo scioglimento dei Boys San e di tutti i gruppi che componevano la Curva Nord. Da oggi in poi niente più Vikings, Irriducibili e così via. Ci sarà solo Curva Nord Milano 1969 e ci sarà presente un solo striscione in tutto il settore, lungo 110 metri, con sopra scritto “Curva Nord Milano 1969”. La Curva Nord, dunque, si unirà tutta in un unico gruppo, mettendo la parola fine ai vari sottogruppi che andavano a comporre il secondo anello verde. La decisione è stata presa dopo l’assassinio di Vittorio Boiocchi, membro iconico della Curva neroazzura ucciso prima di Inter-Sampdoria lo scorso 29 ottobre. Nasce un nuovo capitolo per la tifoseria meneghina.

Foto: Twitter Curva Nord