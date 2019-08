Inter a valanga: poker di Lukaku e 8-0 alla Virtus Bergamo

Dopo aver battuto ieri ai calci di rigori il Valencia, l’Inter ha passeggiato oggi in amichevole contro la Virtus Bergamo, sconfitta addirittura per 8-0. In campo sono scesi i giocatori meno utilizzati contro gli spagnoli, assieme ad altri rimasti ad Appiano Gentile e ad alcuni Primavera. A prendersi le luci della ribalta è stato subito Romelu Lukaku, autore di ben quattro reti, contro le due a testa per Vecino ed Esposito. Sfida non particolarmente probante per i nerazzurri ma, se il buongiorno si vede dal mattino, l’avventura del belga agli ordini di Conte potrà regalare soddisfazioni. O almeno è quel che sperano i suoi nuovi tifosi.

Foto: sito ufficiale Inter