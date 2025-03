Inter a corto di esterni: Inzaghi spera nel recupero di Dimarco

Dopo il pareggio contro il Napoli, per l’Inter è già arrivato il momento di pensare alla prossima sfida, ovvero quella di Champions League contro il Feyenoord. Una gara molto importante per il percorso dei nerazzurri che vogliono arrivare fino in fondo alla competizione europea. Certo è che non sarà semplice, soprattutto vista l’emergenza esterni per la Beneamata. Con Zalewski, Darmian e Carlos Augusto ai box, ad aggiungersi alla lista è stato anche Dimarco che, contro il club partenopeo, ha accusato un problema fisico. Non una grande notizia per Inzaghi che dovrà capire le condizioni di Federico e poi trovare una soluzione in vista della Champions se non dovesse farcela. L’unico esterno di ruolo sarebbe Dumfries, con Pavard pronto a sacrificarsi come terzino in caso di necessità.

FOTO: sito ufficiale Inter