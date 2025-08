Inter, 7-2 all’Under 23 in amichevole: subito in gol Bonny. A segno anche Luis Henrique

03/08/2025 | 12:20:56

Termina 7-2 per l’Inter il test in famiglia con l’Under 23. I marcatori: apre Spinaccé, pari su autogol di Kamate, 2-1 di Bonny, 2-2 di Mosconi, poi Asllani su rigore, 4-2 di Lautaro e nella ripresa 5-2 di Pio esposito, 6-2 di Luis Enrique e 7-2 di Calhanoglu. Buone indicazioni dall’attacco, in particolare da Bonny che ha messo in mostra qualità e una discreta forma fisica per essere al 3 agosto.

INTER (3-5-2) PRIMO TEMPO: 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 28 Pavard, 32 Dimarco, 42 Palacios, 59 Zalewski, 94 F. Esposito, 40 Farronato.

Allenatore: Cristian Chivu

INTER (3-5-2) SECONDO TEMPO: Di Gennaro, Pavard, Acerbi, Palacio, Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zalewski, Dimarco, Pio Eposito, Thuram

foto: instagram Inter