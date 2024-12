Il 6-0 dell’Inter in casa della Lazio segna un nuovo record per la formazione nerazzurra. Grazie a questo risultato, la squadra di Simone Inzaghi sale a 47 reti segnate in trasferta nel 2024. Si tratta del numero più alto di gol segnati fuori casa dall’Inter in un anno solare nel campionato di Serie A.

Foto: twitter Inter