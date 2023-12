Inter: 0-0 e secondo posto nel girone. Napoli: 2-0 e qualificazione agli ottavi di Champions

Si sono concluse le gare dell’ultima giornata della fase a groni di Champions League per Napoli e Inter. Missione compiuta per gli azzurri, che volano agli ottavi di fìnale, non per l’Inter, che supera il girone da seconda.

Tutto facile per il Napoli che batte senza problemi il Braga 2-0. I campioni d’Italia, ricordiamo, per qualificarsi agli ottavi, non avrebbero dovuto perdere con due gol di scarto. La squadra di Mazzarri è passata in vantaggio al 9′, grazie ad un autogol con un tentativo di colpo di tacco, di Saatci. Napoli che ha avuto altre chance per raddoppiare, una intorno ala mezz’ora con Zielinski, che con un sinistro ravvicinato trova la parata del portiere portoghese.

Al 33′ il raddoppio del Napoli, con Osimhen. Grande azione sulla sinistra di Natan, palla che arriva al nigeriano in area che insacca per il 2-0.

Nella ripresa, calano i ritmi, il Napoli controlla la gara, Mazzarri fa diversi cambi, facendo riposare Osimhen, Politano, Lobotka, Juan Jesus. Il Braga ha una reazione di orgoglio nel finale, alcune chance sventate, ma senza troppi problemi. Finisce 2-0 per il napoli che si qualifica agli ottavi di Champions League, alle spalle del Real Madrid.

A San Siro, l’Inter doveva vincere per prendersi il primo posto nel girone, scavalcando la Real Sociedad, ma termina senza gol a San Siro, con la compagine spagnola che si dimostra una grande squadra. I baschi controllano la gara nella fase iniziale, ma l’Inter concede poco e nulla. Le chance di segnare le hanno i nerazzurri nella seconda parte del primo tempo. Al 38′ grande chance per Mkhitaryan. Thuram sgasa sulla destra, il pallone arriva a Sanchez che però colpisce un avversario tentando l’assist: l’azione continua con un gran salvataggio di Traoré sull’armeno, ma il pallone era già uscito.

Nel finale, altro tiro di Dimarco, parato senza problemi. Nella ripresa, stessa falsa riga del primo tempo, fa la gara però l’Inter, ma non riesce a costruire grandi chance. Inzaghi lancia anche Lautaro in campo, ma non riesce a dare la scossa. Nel finale, calcio di rigore assegnagto alla squadra ospite, ma il VAR cancella tutto per una chiara simulazione di Kubo, che viene ammonito. Nel finale, chance enorme per Lautaro, ma l’argentino non inquadra la porta.

Finisce 0-0 al Meazza, l’Inter passa seconda nel girone e quindi agli ottavi avrà un sorteggio non semplice. Real Sociedad che chiude in vetta con 12 punti, gli stessi dei nerazzurri, ma con la differenza reti migliore.

Foto: twitter Napoli