Insulti razzisti verso Torunarigha, la Germania olimpica lascia il campo

Durante il match amichevole tra le squadre olimpiche di Germania e Honduras, i tedeschi a 5 minuti dalla fine del match hanno lasciato il terreno di gioco in seguito agli insulti razzisti verso il difensore Jordan Torunarigha da parte di un componente della squadra avversaria.A riportarlo, il profilo Twitter della Federazione tedesca. L’allenatore della Germania, Stefan Kuntz, ha così commentato l’episodio: “Quando uno dei nostri giocatori è vittima di razzismo, non giocare è la nostra scelta”.

ℹ️ The game has ended 5 minutes early with the score at 1-1. The Germany players left the pitch after Jordan Torunarigha was racially abused.#WirfuerD #Tokyo2020 pic.twitter.com/D85Q63Ynr9

— Germany (@DFB_Team_EN) July 17, 2021