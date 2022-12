Insulti razzisti a Tchouaméni e Kolo Muani: disabilitati i commenti sui loro profili social

Francia-Argentina è stata una serata triste per i transalpini, che hanno sfiorato un’impresa eroica per poi vedere il Mondiale scivolare via ai calci di rigore. I tiri dagli 11 metri sono una lotteria e ieri, a pagarne le conseguenze, sono stati Tchouaméni e Kolo Muani. I due ragazzi hanno commesso due errori fatali, cadendo nella trappola di Emi Martinez, provocatore nato che riesce sempre a deconcentrare i suoi avversari. I social si sono scatenati contro di loro, intasando la sezione commenti di Tchouaméni e Kolo Muani con insulti razzisti, causando la reazione dei due ragazzi che hanno disabilitato i commenti dei loro rispettivi profili social.

Foto: Instagram Francia