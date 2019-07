Insulti razzisti alla compagna di Malcuit, il Napoli sui social: “Siamo mortificati, scusaci”

Ashley Rose, compagna di Malcuit, si è sfogata sui social per alcuni insulti a sfondo razzista. “Da quando sono arrivata, i napoletani sono stati disgustosi con me – le sue parole – Sono brutta, sono la sorella del mio fidanzato perché abbiamo lo stesso taglio di capelli. Ah! Dimenticavo che devo fare una dieta. Ma ero stata avvertita: non sono bianca, magra e coi capelli lisci. Ho capelli afro, sono nera e con le forme. Non sono la ragazza ideale di un calciatore qui. Mi piacciono le mie forme e i miei capelli e quando vedo questi commenti sono molto più bella di tutti perché ho un’anima migliore. La vostra opinione non mi interessa. Mi era stato detto prima di venire qui che i napoletani avevano la reputazione di essere razzisti, non volevo crederci ma è vero. Non tutti per fortuna, poi è sempre più facile dietro un telefonino”. In serata è arrivata la presa di posizione del Napoli: “Abbiamo letto lo sfogo della fidanzata di Malcuit, che ha ricevuto insulti razzisti. Ne siano mortificati. I napoletani non sono razzisti. Ma ci possono certamente essere degli imbecillì che lo sono. E noi li condanniamo con fermezza. Scusaci Ashley”.

Foto: Twitter personale Malcuit