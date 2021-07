Insulti razzisti a Rashford, Sancho e Saka. Ferdinand: “Social rifugio tossico di ignoranti e codardi”

Dopo Boris Johnson, anche Rio Ferdinand ha espresso la sua opinione riguardo gli insulti razziali ricevuti da Rashford, Sancho e Saka per aver sbagliato il rigore contro l’Italia. Ecco le parole postate su Twitter dall’ex Manchester United:

“Abbiamo perso la finale di Euro 2020 contro la miglior squadra del torneo, che è imbattuta da 34 partite, una serie che dura da 3 anni. L’energia che ho visto nel pre-partita era la più elettrica mai vista a Wembley. È incredibile come dopo 120 minuti di calcio e una partita decisa ai rigori il sentimento verso i nostri giocatori sia drasticamente cambiato. Subito dopo la partita le piattaforme social sono diventate il rifugio tossico per codardi e ignoranti ratti. Dietro l’anonimato queste persone disgustose continuano ad abusare dei calciatori inglesi… e pensare che solo qualche giorno fa magari gli stessi idioti stavano celebrando i successi di Sterling o Saka o Walker. Le aziende social dovrebbero fare qualcosa per proteggere le persone, i nostri giovani eroi hanno bisogno della vostra attenzione”.

Foto: Twitter Ferdinand