Insulti razzisti a Fofana del Chelsea. Il giocatore denuncia: “Alcuni individui pensano che il colore della pelle li renda superiori”

Brutta pagina di razzismo in Premier League, con insulti razzisti rivolti a Wesley Fofana, difensore del Chelsea, nel corso del derby contro l’Arsenal. Il club si è già schierato al fianco del suo giocatore (qui per leggere il comunicato).

Questo il suo post sui social: “2025, la stupidità e la crudeltà non possono più nascondersi. Non è solo calcio; non è solo un ‘gioco’ quando alcuni credono che il colore della loro pelle li renda superiori agli altri. È tempo di cambiare le cose, di fare in modo che le piattaforme agiscano e che ognuno si prenda le proprie responsabilità”.

Foto: logo Chelsea