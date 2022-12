Insulti a Coman, il Bayern non ci sta: “Il razzismo non ha posto nello sport e nella società”

Il Bayern Monaco si schiera contro gli insulti razzisti a Kingsley Coman, attaccante francese, insultato dai tifosi argentini dopo il rigore sbagliato contro l’Argentina.

Questo il tweet del Bayern: “Il Bayern Monaco condanna fermamente i commenti razzisti fatti contro Kingsley Coman. La famiglia del Bayern è con te, il razzismo non ha posto nello sport e nella nostra società”.

FC Bayern strongly condemn the racist comments made towards Kingsley Coman.

The FC Bayern family is behind you, King. Racism has no place in sport or our society. pic.twitter.com/9Mvhrt0Zc9

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) December 19, 2022