Insigne e autorete di Venuti: il Napoli sbanca Firenze e sorpassa la Juve

Il Napoli ha superato il test della Fiorentina rispondendo alla vittoria della Juventus di ieri contro l’Inter. Un 2-0 arrivato nel secondo tempo grazie alle reti di Lorenzo Insigne sulla respinta di Terracciano su rigore e di Zielinski con un tiro deviato da Venuti. Con questo risultato la squadra di Gattuso supera la Juventus in classifica e torna in zona Champions in attesa anche della partita di questa sera del Milan. Il Napoli ha fornito una prova di forza contro una Fiorentina rocciosa, ma che non ha creato grossi pericoli dalle parti di Meret. Nel primo tempo era stata annullata una rete a Vlahovic per fuorigioco, poi Insigne ha colpito una traversa da punizione e nel secondo tempo anche un palo dopo il gol dell’1-0.

Foto: Twitter personale