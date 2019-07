Insigne: “Vorrei restare a vita al Napoli. Sarri-Juve? Sarà per sempre tradimento”

Dopo le parole di Mertens, arrivano anche quelle di Lorenzo Insigne. L’attaccante e capitano del Napoli ha risposto alle domande dei tifosi dal ritiro di Dimaro: “Sarri alla Juve? Per noi napoletani è un tradimento e lo sarà per sempre. Ma ora dobbiamo pensare a noi e cercare a tutti i costi di batterlo. Ora che è andato alla Juve non voglio più parlare di lui. Futuro? Non ho mai pensato di andare via da Napoli. Sono giovane e sto bene qui, spero di rimanere a vita a Napoli. James? I campioni sono sempre benvenuti, non spetta a noi dire chi arriva e chi no. L’importante è essere uniti. Cerco sempre di dare qualcosa in più perché sono napoletano. Insieme riusciremo a fare grandi cose”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli