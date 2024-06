Insigne: “Vorrei giocare nel calcio sudamericano. Magari al Boca Juniors”

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli attualmente al Toronto, ha rilasciato un’intervista a Diario Ole in cui ha dichiarato di essere affascinato dal calcio sudamericano, in particolar modo dal Boca Juniors. Di seguito le sue parole:

“Vorrei provare l’esperienza di giocare nel calcio sudamericano, magari nel Boca Juniors, come ha fatto Daniele De Rossi. Mi ha raccontato che hanno dei tifosi incredibili. Ora ho 33 anni, sono vecchio, però non si sa mai”.

Foto: facebook Toronto