Insigne trascinatore con due assist, il Toronto torna a vincere

Momento di difficoltà per il Toronto che vede la squadra canadese nelle ultime posizioni della classifica della Eastern Conference di MLS. Le parole di Federico Bernardeschi e le polemiche riguardo l’allenatore Bob Bradley hanno contribuito ad aumentare la pressione su un club che aveva ben altre ambizioni. L’ex Juventus non è stato convocato per il match contro il DC United allenato da Wayne Rooney. Coach Bradley ha potuto però contare su un ispiratissimo Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli è stato decisivo per il ritorno alla vittoria dei suoi. Dal suo piede sono arrivati i due assist che hanno fissato il risultato finale sul 2-1 in favore dei canadesi. Bel cross da calcio d’angolo per Kerr che ha aperto le marcature e passaggio preciso per il raddoppio di Thompson. Vittoria e premio di MVP del match per Insigne.

Foto: Facebook Toronto