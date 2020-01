Insigne trascina il Napoli in semifinale di Coppa. Lazio battuta 1-0, Immobile sbaglia un rigore

Il Napoli cancella in parte il momento buio vissuto in campionato e vola in semifinale di Coppa Italia. A trascinare gli azzurri è il capitano Lorenzo Insigne con un gol siglato al 2′. Immobile sbaglia un calcio di rigore al minuto 10. Lazio battuta 1-0 e non mancano le polemiche: Massa prima butta fuori Hysaj al 19′ per doppia ammonizione e poi espelle Lucas Leiva al 25′. La formazione di Gattuso affronterà la vincente di Inter-Fiorentina.

Foto: Napoli Twitter