Insigne-Toronto, vertice a Roma e documenti spediti. Ora solo l’annuncio

Lorenzoalda luglio, tutto fatto. Esattamente come vi avevamo raccontato diversi giorni fa annunciandovi il felice esito della trattativa, compreso l’arrivo tra il 4 e il 5 gennaio dei dirigenti del Toronto. A Roma è sbarcato in loro rappresentanza Lino Di Cuollo (che non tanto casualmente era stato avvistato a Napoli nelle scorse settimane), vice presidente della MLS. Perfezionati i dettagli per il contratto di quattro anni più uno (o direttamente cinque, cambia poco) che prevede il trasferimento in Canada dell’attuale capitano del Napoli. L’incontro é avvenuto in albergo di Roma, alla presenza dello stesso Insigne. Parliamo di oltre 10 milioni netti a stagione più bonus che possono portare a sfondare la cifra di 15 milioni netti. I documenti sono stati spediti già email, adesso si attende l’annuncio, il giorno fissato è sabato (come annunciato da Sportitalia). Mimmosempre al Toronto è un altro discorso, per luglio e impostato, ma intanto il difensore è concentrato sulla salvezza del Genoa.