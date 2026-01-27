Insigne torna a Pescara, dove tutto è iniziato. Nel 2012 la storica promozione con Verratti, Immobile e Zeman

Lorenzo Insigne e il Pescara sono pronti a ricominciare la storia d’amore interrotta nel 2012, dopo un’annata straordinaria che spalancò all’esterno di Frattamaggiore le porte del suo Napoli. Quel Pescara fu una squadra speciale, allenata da Zeman e che vedeva Insigne formare un trio di diamanti preziosi con due colleghi noti: Immobile e Verratti. Zdenek fu la guida di quella squadra speciale che raggiunse la promozione in Serie A. Dopo lo sbarco in Serie A, seguì la diaspora. Ciro andò al Genoa, Insigne al Napoli (che deteneva il cartellino) e Verratti sbarcò al PSG. “Immobile ed Insigne mi hanno fatto tornare in mente ricordi e sensazioni straordinarie di quando vestivano la maglia biancazzurra del Pescara, sotto la mia guida. Ma non bisogna dimenticare il terzo di quel magico trio, Verratti, che resta molto importante per le sue capacità di verticalizzare e trovare varchi che altri difficilmente vedono” disse Zeman in una conferenza. Insigne lasciò un segno indelebile nei tifosi del Pescara con 20 reti in 38 presenze. Quel campionato il Pescara lo vinse con 83 punti (gli stessi del Torino), finì terzo invece il Sassuolo, il che la dice lunga sulla grande competizione. Adesso, quattordici anni dopo, quella storia è pronta a ripartire.

