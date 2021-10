Insigne sul rinnovo: “Il mio agente sta parlando spesso con la società. Per ora sono sereno e voglio pensare solo al campo”

Lorenzo Insigne dopo la prestazione importante contro il Legia Varsavia ha commentato ai microfoni di Sky Sport le voci sul suo rinnovo con i partenopei: “Per ora sto sereno, devo pensare solo al campo. Non posso fasciarmi la testa e pensare ad altre cose. Il mio agente sta parlando spesso con la società, io ho chiesto solo di stare sereno e pensare alle partite. Questo è un anno importante per il Napoli e non voglio che io, i tifosi, i compagni siamo distratti dalle voci su di me. Se i miei compagni vedono il capitano tranquillo loro sono sereni”.

FOTO: Twitter Napoli