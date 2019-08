Insigne: “Stiamo lavorando bene, siamo un grande gruppo. In Champions…”

L’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, ha parlato in conferenza stampa a margine del match contro il Barcellona. Queste le sue parole: “Questa tournée in Usa è una esperienza importante per noi. Nella prima gara di mercoledì abbiamo fatto bene e ora vogliamo ripeterci. La squadra si sta esprimendo con qualità e questo è importante. Se possiamo arrivare lontano in Champions? Penso di si. Abbiamo giocato a testa alta anche la scorsa stagione. Stiamo lavorando bene, siamo un grande gruppo. Sappiamo che in Champions ci sono squadre con grandi campioni ma anche noi vogliamo dire la nostra e fare del nostro meglio”.

Foto: Twitter Napoli