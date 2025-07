Insigne: “Sono stato bene con Sarri, tornare a lavorare insieme a lui sarebbe un onore”

08/07/2025 | 10:54:46

Intervistato da Il Messaggero, Lorenzo Insigne ha parlato dell’interesse della Lazio nei suoi confronti, che vi abbiamo anticipato: “La Lazio ha il blocco del mercato, quindi è inutile fasciarsi la testa. Sono dinamiche sulle quali non spetta ovviamente a me decidere. Però per me tornare a lavorare con Sarri sarebbe un piacere e un onore. La situazione al momento è complicata come sanno tutti, vedremo. Parlo così perché io apprezzo mister Sarri come persona e come allenatore. Sono stato bene con lui. E nella vita bisogna sempre sedersi a tavolino prima di decidere. La scelta migliore solamente in questo modo la puoi fare”.

Foto: facebook Toronto